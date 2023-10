Emmanuel Macron se rendra mardi en Israël

(Reuters) - Le président français Emmanuel Macron effectuera mardi une visite en Israël, a déclaré dimanche soir l'Elysée, confirmant une annonce effectuée plus tôt dans la journée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte est également attendu à Tel-Aviv en début de semaine, selon le communiqué des services du dirigeant israélien. En parallèle, la Maison blanche a fait savoir que le président américain Joe Biden avait organisé dimanche une réunion téléphonique avec les dirigeants français, allemand, britannique, italien et canadien - soit les membres du G7 sauf le Japon - pour évoquer la crise au Proche-Orient. Aucun détail n'a été donné. Emmanuel Macron a rappelé vendredi lors d'un entretien téléphonique avec Benjamin Netanyahu le soutien de la France à Israël après l'attaque du Hamas le 7 octobre, tout en réclamant des mesures pour protéger les civils de Gaza. Trente ressortissants français font partie des 1.400 personnes tuées lors de l'attaque du Hamas dans plusieurs localités israéliennes. Sept autres ressortissants français sont portés disparus et probables otages du groupe palestinien. Plusieurs dirigeants occidentaux ont effectué au cours de la semaine écoulée des déplacements en Israël, dont Joe Biden, qui a négocié avec l'Egypte l'acheminement "de manière durable" d'aides alimentaires à Gaza via le point de passage frontalier de Rafah - le seul menant à l'enclave qui n'est pas contrôlé par Israël. Depuis l'attaque du Hamas, l'armée israélienne a placé Gaza sous blocus total et mène des frappes aériennes quotidiennes d'une ampleur sans précédent, en amont d'une offensive terrestre annoncée. Le dernier bilan communiqué par des représentants palestiniens fait état de 4.600 tués et 14.200 blessés dans ces frappes. (Rédigé par Jean Terzian)