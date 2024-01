Emmanuel Macron salue la "voie humaniste, européenne" de Jacques Delors

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a présidé jeudi dans la cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides, à Paris, un hommage national à Jacques Delors, ancien ministre et ex-président de la Commission européenne, saluant ses talents de conciliateur et sa "voie humaniste, européenne". Figure de la vie politique française et européenne, Jacques Delors est mort le 27 décembre à l'âge de 98 ans, un décès qui a suscité une pluie d'hommages à la mémoire d'un "combattant pour la justice humaine" qui présida la Commission européenne de 1985 à 1995. Dans son éloge funèbre, Emmanuel Macron est revenu sur le parcours de ce fils de poilu corrézien qui ne se destinait pas à la politique et a pourtant tenu "entre ses mains le projet d'un continent", jusqu'à laisser "une empreinte française et européenne". "Le visage de l'Europe d'aujourd'hui, Jacques Delors a contribué à le dessiner, trait par trait", a déclaré le président, qui s'exprimait devant de nombreuses personnalités politiques françaises et européennes. Étaient notamment présents Charles Michel, président du Conseil européen, Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission européenne, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne et Thierry Breton, commissaire au Marché intérieur. "Son chemin ne s'est pas interrompu. Non, Jacques Delors nous a juste passé le relais et beaucoup d'entre vous ici avez pris la suite et continué par vos combats à la tête de nos institutions européennes", a dit le président français. Des dirigeants européens ont également fait le déplacement, comme le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, le Premier ministre hongrois Viktor Orban et ses homologues belge Alexander de Croo, slovène Robert Golob, et bulgare Nikolai Denkov. La plupart d'entre eux devaient ensuite déjeuner à l'Elysée. Une centaine de jeunes bénéficiaires du programme européen Erasmus, créé sous l'impulsion de Jacques Delors, étaient présents aux Invalides. L'ancien président français François Hollande et de nombreux ex-Premiers ministres comme Lionel Jospin, Edouard Philippe et Jean Castex étaient aussi dans le public, tout comme les membres de l'actuel gouvernement d'Elisabeth Borne alors que des rumeurs de remaniement se font de plus en plus pressantes. Emmanuel Macron a tenu a mettre en avant durant son discours les qualité de conciliateur de Jacques Delors, qui adhéra au Parti socialiste en 1974, et son souci du "dialogue social par-delà les oppositions politiques". "Jacques Delors ne croyait pas au Grand soir, il croyait aux aubes patientes, à la négociation au long des jours, au dialogue social par-delà les oppositions politiques", a dit le chef de l'Etat. PORTRAIT-Jacques Delors, l'Européen qui n'a pas voulu de l'Elysée (Rédigé par Kate Entringer, avec Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)