Emmanuel Macron salue la libération de deux otages par le Hamas

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le président français, Emmanuel Macron, a salué vendredi la libération de deux otages américaines détenues par le Hamas, disant espérer qu'elle en appelle d'autres. "C'est un très bon résultat obtenu par les négociateurs dans le cadre duquel le Qatar a joué un rôle très important", a dit Emmanuel Macron. "Notre volonté c'est qu'on puisse continuer dans les heures et les jours qui viennent des opérations de ce type permettant à des otages, en particulier nos otages, de sortir." Dans un communiqué diffusé vendredi soir, l'Elysée a fait savoir qu'Emmanuel Macron s'était entretenu avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et avec le président israélien, Isaac Herzog, après desquels il a rappelé le soutien de la France à Israël à la suite des attaques commises par le Hamas tout en réclamant que "des mesures permettant de protéger les populations civiles à Gaza" soient prises. Le président français a également communiqué avec le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed Mohammed ben Salman, avec le président des Emirats arabes unis Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan avec l'Emir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad; ainsi qu'avec le Président de la République arabe d'Egypte, Abdel Fattah Al-Sissi. "Il leur a rappelé sa détermination à contribuer à mettre fin à l'escalade, travailler à la libération de tous les otages retenus par le Hamas, et organiser la réponse aux besoins humanitaires des populations civiles de Gaza." (Reportage John Irish avec Elizabeth Pineau, version française Nicolas Delame)