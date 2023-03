Emmanuel Macron s'exprimera mercredi sur les retraites dans les journaux TV de 13H

Emmanuel Macron s'exprimera mercredi sur les retraites dans les journaux TV de 13H













PARIS, 21 mars (Reuters) - Emmanuel Macron s'exprimera mercredi à 13h00 (12h00 GMT) sur TF1 et France 2 après l'adoption de la réforme des retraites via le rejet de justesse d'une motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. Le président de la République évoquera au cours de cette interview la réforme des retraites, adoptée malgré une vive contestation dans la rue menée par une intersyndicale unie, mais il s'exprimera aussi "pour commencer à esquisser ce qui va se passer désormais", a déclaré mardi le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, sur RTL. "Le Président de la République a respecté les institutions, il y avait le temps du débat parlementaire (...) qui faisait que le président attendait que les débats se terminent pour pouvoir intervenir", a-t-il dit. Une motion de censure transpartisane a échoué à seulement neuf voix lundi à l'Assemblée nationale. Olivier Véran a néanmoins laissé entendre qu'Elisabeth Borne, qui sera reçue à l'Elysée dans la matinée, n'envisageait pas de démissionner. "Dans le contexte particulièrement difficile d'un 49.3 sur un texte particulièrement difficile comme la réforme des retraites, alors que nous n'avons pas la majorité absolue au Parlement, une majorité absolue de députés ont décidé de ne pas demander à la Première ministre de partir. On respecte aussi ce choix du Parlement", a dit le porte-parole du gouvernement. (Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)