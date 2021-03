Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron s'exprimera ce mercredi soir à 20h00, a annoncé l'Elysée, alors que la situation sanitaire due à l'épidémie de COVID-19 en France suscite des inquiétudes.

Les appels au président de la République se multiplient ces derniers jours en faveur d'un durcissement des restrictions pour tenter de freiner la propagation du coronavirus, certains plaidant pour la fermeture des écoles voire un confinement strict comme au printemps 2020.

Plus de 5.000 personnes atteintes du COVID-19 sont désormais soignées dans des services de réanimation et leur nombre ne cesse d'augmenter.

L'épidémie, maintenant alimentée par un variant plus contagieux, a fait plus de 95.000 morts en France et le pays enregistre régulièrement plus de 30.000 cas par jour de contamination depuis mi-mars.

(Michel Rose, Nicolas Delame et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)