Emmanuel Macron s'exprimera à 20h00 face à une crise sanitaire qui s'aggrave

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron s'exprimera ce mercredi soir à 20h00, a annoncé l'Elysée, alors que la situation sanitaire due à l'épidémie de COVID-19 en France suscite des inquiétudes en raison d'une accélération des contaminations que ne parvient pas à freiner la campagne de vaccination.

L'épidémie, maintenant alimentée par un variant plus contagieux, a fait plus de 95.000 morts en France et le pays enregistre régulièrement plus de 30.000 cas par jour de contamination depuis mi-mars.

Face à cette évolution, le gouvernement a déjà décidé ces deux dernières semaines de restreindre les déplacements et de fermer certains commerces, en plus du couvre-feu national en vigueur depuis octobre, dans 19 départements avec un taux d'incidence élevé et des hôpitaux fortement sollicités.

Les appels au président de la République se sont néanmoins multipliés ces derniers jours en faveur d'un durcissement des restrictions pour tenter de freiner la propagation du coronavirus, certains plaidant pour la fermeture des écoles, comme la maire de Paris Anne Hidalgo, voire un confinement strict comme au printemps 2020.

Plus de 5.000 personnes atteintes du COVID-19 sont désormais soignées dans des services de réanimation et leur nombre, qui dépasse le niveau de la "deuxième vague" de l'automne, ne cesse d'augmenter.

La situation est particulièrement tendue en Ile-de-France, où les hôpitaux sont déjà contraints de déprogrammer en masse certaines interventions chirurgicales.

MULTIPLICATION DES FERMETURES DE CLASSES

Dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche, 41 chefs de cellules de crises des hôpitaux de la région ont dit se préparer à devoir trier des patients.

"Les réanimations sont pleines, les chiffres ne sont pas bons et les prévisions sont catastrophiques", a déclaré mercredi matin sur Europe 1 Gilbert Deray, professeur de médecine et chef du service néphrologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris, qualifiant la situation de "très grave".

"Vaccination massive et confinement strict, c'est ce qu'il fallait faire mais il n'est pas trop tard", a-t-il ajouté.

Sur BFM et RMC, Anne Hidalgo a plaidé en faveur de la fermeture des écoles, que l'exécutif a constamment présentée comme un "dernier recours" distinguant la France des autres grands pays européens.

Dans les départements concernés par le renforcement des mesures sanitaires, le gouvernement a abaissé en début de semaine à un cas par classe, contre trois précédemment, le seuil à partir duquel une classe peut être fermée, entraînant de fait une multiplication des fermetures.

"Je pense que les écoles doivent être fermées parce que c'est une désorganisation très grande aujourd'hui", a dit Anne Hidalgo, qui a fait état d'environ 20.000 élèves, tous niveaux confondus, qui ne sont actuellement pas dans leurs écoles à Paris, avec 850 classes fermées.

Le président de la République a jugé jeudi dernier n'avoir "aucun mea culpa à faire, aucun remords, aucun constat d'échec" et avoir "eu raison de ne pas reconfiner la France à la fin du mois de janvier", contrairement à ce que décidaient de nombreux autres pays européens.

Pour sortir de la crise sanitaire, le gouvernement mise sur une accélération de la campagne de vaccination, avec un objectif de 30 millions de personnes vaccinées d'ici mi-juin.

Quasiment huit millions de personnes ont pour l'instant reçu une première injection, dont 2,7 millions ont reçu deux doses.

(Michel Rose, Benoît Van Overstraeten, Nicolas Delame et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)