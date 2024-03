Emmanuel Macron repousse son voyage en Ukraine

Emmanuel Macron repousse son voyage en Ukraine













PARIS, 10 mars (Reuters) - Le déplacement que le président français, Emmanuel Macron, envisage d'effectuer en Ukraine devrait se tenir "dans les prochaines semaines", annonce dimanche un communiqué de l'Elysée. Emmanuel Macron devait initialement se rendre à Kyiv au mois de février pour un signer un accord de sécurité avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. "Les deux chefs d'État sont enfin convenus de rester en étroit contact, notamment concernant la visite du Président de la République en Ukraine, qui devrait intervenir dans les prochaines semaines", dit le communiqué de la présidence française. (Rédigé par Nicolas Delame)