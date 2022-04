Emmanuel Macron reconduit à l'Elysée avec près de 58% des suffrages

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a été reconduit dimanche à la présidence de la République française en recueillant près de 58% des suffrages au second tour, contre environ 42% pour Marine Le Pen, selon les estimations diffusées à l'issue du scrutin par les instituts de sondage Elabe, Ifop-Fiducial, Ipsos-Sopra Steria et OpinionWay.

Le président sortant aurait recueilli entre 57,6% et 58,2% des suffrages selon les projections, tandis que la présidente du Rassemblement national aurait rassemblé entre 41,8% et 42,4% des voix, soit un score plus serré qu'en 2017.

Selon les estimations des différents instituts de sondage, l'abstention atteindrait au moins 28%, soit le plus haut niveau pour un second tour depuis l'élection de 1969 qui avait vu la victoire du gaulliste Georges Pompidou face au centriste Alain Poher.

L'estimation Elabe a été réalisée pour BFMTV et RMC, L'Express et SFR ; celle d'Ifop-Fiducial pour TF1 et LCI ; celle d'Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France24/RFI/MCD, Public Sénat/LCP Assemblée Nationale et Le Parisien-Aujourd'hui en France et celle d'OpinionWay pour CNEWS et Europe 1.

