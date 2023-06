Emmanuel Macron recevra le président brésilien Lula les 22 et 23 juin

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron recevra le président brésilien Luiz Inacio Lula Da Silva les 22 et 23 juin à Paris dans le cadre d'un sommet pour un nouveau pacte financier, a annoncé samedi l'Elysée. Ce sommet vise à faire en sorte qu'aucun pays n'ait à choisir entre lutter contre la pauvreté et agir pour le climat et la nature, précise l'Elysée. Il a également pour but de s'assurer que les conditions d'une transition juste soient accessibles à tous. "Cette visite sera l'occasion pour les deux chefs d'État de relancer la relation bilatérale, d'agir ensemble face aux grands enjeux globaux, en particulier la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité, et de contribuer à la résolution des crises internationales", indique le communiqué. (Rédigé par Claude Chendjou, avc Michel Rose)