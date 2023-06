Emmanuel Macron recevra ce mardi la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni

Ils "évoqueront les relations bilatérales qui unissent la France et l'Italie, et notamment la mise en oeuvre du traité du Quirinal", a indiqué la présidence. Leurs échanges seront l'occasion de réaffirmer leur soutien commun à l'Ukraine sur les volets militaire, humanitaire, économique, diplomatique et judiciaire, a ajouté l'Elysée. Le traité du Quirinal - du nom de la résidence du président italien - approfondit la coopération entre Paris et Rome dans des domaines tels que la défense, les migrations, l'économie, la culture et le commerce. Ce sera la première fois qu'Emmanuel Macron recevra Giorgia Meloni à l'Elysée depuis son arrivée à la tête du gouvernement italien l'an dernier. Les deux dirigeants se sont vus le mois dernier lors d'un sommet du G7 au Japon, dans le but de dépasser les tensions nées des accusations françaises sur la mauvaise gestion par Rome des flux migratoires. Une source gouvernementale avait indiqué samedi que Giorgia Meloni se rendrait en France cette semaine pour soutenir la candidature de Rome à l'organisation de l'Expo 2030. (Reportage Michel Rose, rédigé par Blandine Hénault et Kate Entringer)