Emmanuel Macron propose aux chefs de parti de les revoir à l'automne

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron propose, dans une lettre citée jeudi par les médias français, aux chefs des partis politiques de les revoir "à l'automne", après la rencontre confidentielle organisée le 30 août à Saint-Denis. Dans cette lettre faisant la synthèse de ce sommet politique à huis clos, le président de la République annonce notamment aux responsables des partis qu'il leur soumettra "dans les semaines qui viennent" une proposition pour simplifier l'organisation de référendums ou en élargir le champ, actuellement limité à certains thèmes par la Constitution. "On n'a pas peur de demander leur avis aux Français", a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, interrogé sur France Inter au sujet de cette annonce présidentielle. Dans sa lettre, Emmanuel Macron promet aussi l'organisation en octobre d'une "conférence sociale" sur les bas salaires entre les partenaires sociaux, sous l'égide du gouvernement. Privé de majorité absolue à l'Assemblée nationale, le chef de l'Etat multiplie les instances de débat pour tenter de faire émerger des consensus entre forces politiques et au sein de la société civile. Il doit ainsi présider ce jeudi une troisième réunion du Conseil national de la refondation, que certains partis et syndicats ont toutefois décider de boycotter en dénonçant des opérations de communication peu efficaces. Olivier Véran a pour sa part confirmé sur France Inter la tenue "d'ici 15 jours", au cours de la semaine du 18 septembre, d'un conseil de planification écologique autour du président de la République. La Première ministre, Elisabeth Borne, réunira les formations politiques pour préparer ce rendez-vous, a-t-il précisé. (Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)