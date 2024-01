Emmanuel Macron prône une réforme du mode de scrutin aux municipales à Paris, Lyon et Marseille

PARIS, 16 janvier (Reuters) - Le président Emmanuel Macron a déclaré mardi être favorable à une réforme du mode de scrutin aux élections municipales dans les villes de Paris, Lyon et Marseille. Au cours d'une grande conférence de presse à l'Elysée devant environ 200 journalistes, une semaine après la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre, le chef de l'Etat a déclaré vouloir "que le gouvernement et le Parlement puissent décider d'une réforme en profondeur de la loi Paris-Lyon-Marseille". "La seule chose que je veux pour Paris c'est qu'un électeur puisse avoir les mêmes droits et compter autant à Paris qu'à Amiens, à Besançon ou ailleurs", a-t-il déclaré. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Jean Terzian)