Emmanuel Macron prône un équivalent européen des lois EGalim françaises

(Actualisé tout du long avec déclarations et éléments supplémentaires) BRUXELLES, 1er février (Reuters) - Emmanuel Macron a déclaré jeudi qu'il avait demandé à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la mise en place au niveau de l'Union européenne d'un équivalent des lois EGalim françaises, lesquelles encadrent notamment l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole. Dans un contexte de crise agricole en France et à travers l'Europe, le président français a prôné aussi la création d'une force européenne de contrôle sanitaire des normes, estimant que cela permettrait de garantir une concurrence loyale. S'exprimant lors d'une conférence de presse à Bruxelles où se tenait un Conseil européen, il a assuré que l'Europe n'était "pas sourde" aux évolutions en cours et a ajouté que la France avait été "entendue" sur le projet de traité Mercosur, à propos duquel Paris a répété son opposition. Alors que les négociations menées de longue date par l'UE avec les pays d'Amérique latine ont été suspendues, la question divise profondément le bloc communautaire. Le chancelier allemand Olaf Scholz a de nouveau souligné jeudi être un " grand fan " de cet accord de libre-échange. "La règle qui vaut à l'intérieur pour la production doit valoir à l'extérieur", a dit Emmanuel Macron, ajoutant que favoriser les importations sans quotas de produits n'étant pas soumis aux mêmes normes qu'en Europe reviendrait à "marcher sur la tête". "Dans l'état des textes, la France s'oppose et continuera de s'opposer au Mercosur", a-t-il ajouté. Le président français a déclaré vouloir "concevoir une nouvelle politique agricole du XXIe siècle". "J'ai demandé à la présidente de la Commission (...) de mettre en place un EGalim européen, c'est-à-dire de s'assurer qu'il n'y a pas de contournement au niveau européen de ce que nous avons fait au niveau français", a-t-il dit. Une Europe "plus concrète" est nécessaire pour protéger le revenu des agriculteurs, a-t-il poursuivi. "Quand on a une règle européenne qui est transposée partout entre nos agriculteurs, il faut qu'elle soit contrôlée de la même manière dans tous les pays. C'est pourquoi nous demandons la mise en place d'une force européenne de contrôle sanitaire et agricole". Remerciant la présidente de la Commission européenne pour avoir lancé un "dialogue stratégique", Emmanuel Macron a déclaré que cela permettrait d'aboutir sur des "mesures de simplifications concrètes et tangibles dès la fin du mois de février". Sur le plan national, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé dans la journée que le gouvernement allait inscrire dans la loi le principe de souveraineté alimentaire, après plusieurs journées de contestation des agriculteurs et de blocages à travers le pays. (Rédigé par Jean Terzian, édité par Sophie Louet)