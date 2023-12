Emmanuel Macron prône un "compromis intelligent" sur l'immigration

BRUXELLES, 15 décembre (Reuters) - Emmanuel Macron a souhaité vendredi que les forces politiques françaises parviennent à un "compromis intelligent" sur le projet de loi immigration qui fait actuellement l'objet de tractations parlementaires. "Je suis favorable à ce qu'un compromis intelligent soit trouvé au service de l'intérêt général et du pays, et qu'il nous permette d'avoir un texte qui améliore notre fonctionnement commun et permette de mieux protéger les Français", a déclaré le président de la République lors d'une conférence de presse au Conseil européen de Bruxelles. Emmanuel Macron a également justifié la décision de ne pas recourir au vote bloqué autorisé par l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le texte, rejeté par l'Assemblée nationale en début de semaine et renvoyé en commission mixte paritaire, qui se réunira lundi. "J'ai assumé l'utilisation de l'article 49.3 pour le vote final sur une loi des retraites qui a été l'une des plus débattues de la Ve (République). Ce ne serait pas sérieux de passer un texte sensible en 49.3 alors que les oppositions ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de débat. Vous voyez, j'essaie d'être cohérent, moi", a déclaré le chef de l'Etat. "Ça a été un jeu d'obstruction (des oppositions) et de refus de dialogue que les Français ne peuvent pas comprendre, moi je ne comprends pas." "Maintenant, je suis pour le résultat et le pragmatisme. Notre pays a besoin d'améliorer ses règles pour mieux lutter contre l'immigration illégale et les trafiquants qui profitent de la misère du monde", a-t-il poursuivi. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)