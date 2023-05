Emmanuel Macron promet 2 MdsE de baisse d'impôts pour les "classes moyennes"

PARIS, 15 mai (Reuters) - Emmanuel Macron a promis lundi deux milliards d'euros de baisse d'impôts pour les "classes moyennes", sans préciser les mesures qui seront mises en place à cet effet ni de calendrier. "Il y a 2 milliards de baisse d'impôts pour les ménages (...) j'ai demandé au gouvernement de faire des propositions pour qu'il se concentre sur ces classes moyennes", a indiqué Emmanuel Macron lors d'une interview sur TF1. Le président a ajouté que ces baisses interviendraient "quand la question de la trajectoire budgétaire le permettra dans ce quinquennat". (Rédigé par Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)