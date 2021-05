Emmanuel Macron, "préoccupé" par les violences, s'est entretenu avec Abbas, dit Elysée

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le président Emmanuel Macron, "préoccupé" par l'escalade des violences au Proche-Orient, s'est entretenu ce jeudi avec le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a fait savoir l'Elysée dans un communiqué.

Il lui a présenté ses condoléances pour les nombreuses pertes de civils palestiniens résultant des opérations militaires et des affrontements en cours avec Israël et a fermement condamné les tirs revendiqués par le Hamas et d’autres groupes terroristes visant le territoire israélien, a indiqué le palais présidentiel.

Le président a demandé à Mahmoud Abbas d’user de tous les moyens de son influence pour que le calme soit rétabli au plus vite, est-il ajouté.

Emmanuel Macron va également s’entretenir avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a ajouté le palais présidentiel.

Il sera aussi en contact avec les principaux partenaires de la France au Proche-Orient, notamment le président égyptien, Abdelfattah Sissi, "à la médiation duquel il apporte son plein soutien", indique l'Elysée.

Le président de la République appelle à une "relance décisive" des négociations nécessaires à l’établissement d’une "paix juste et durable" entre Israéliens et Palestiniens.

Des affrontements ont lieu depuis plusieurs jours entre les deux camps. Jeudi, les forces armées israéliennes se massaient près de la bande de Gaza d'où décollaient de nouvelles salves de roquettes tirées par des combattants palestiniens en direction d'Israël.

(Blandine Hénault)