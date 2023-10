Emmanuel Macron parle de "discussions" qui "avancent" pour la libération des otages à Gaza

(Actualisé avec déclarations d'Emmanuel Macron) JERUSALEM/PARIS, 17 octobre (Reuters) - Emmanuel Macron a fait état mardi de "discussions intenses (qui) avancent" pour obtenir la libération des otages français emmenés dans la bande de Gaza par le Hamas lors de son attaque en Israël, après la diffusion par le mouvement islamiste d'une vidéo dans laquelle apparaît l'une d'entre eux. "La France est pleinement mobilisée pour obtenir leur libération", a dit le président français lors d'une conférence de presse en Albanie. "Nous avons des contacts évidemment d'abord avec les autorités israéliennes, nous avons aussi des contacts par plusieurs puissances amies intermédiaires avec le Hamas pour obtenir la libération de nos otages et la libération de tous les otages", a-t-il ajouté, qualifiant ces enlèvements d'acte "odieux et inacceptable". Evoquant des "discussions intenses", Emmanuel Macron a déclaré qu'"elles avancent". "Nous faisons absolument tout ce qui est en notre pouvoir" pour obtenir la libération de l'otage apparue dans la vidéo et celle des autres. Dans la vidéo diffusée par le Hamas, la femme, qui est soignée au bras par un travailleur médical non identifié, se présente comme étant Mia Schem, âgée de 21 ans. Elle demande à être rendue à sa famille aussi vite que possible. Un représentant de la famille, qui fait partie d'un groupe de familles franco-israéliennes qui ont appelé Emmanuel Macron à aider à la libération de leurs proches, a confirmé son identité à Reuters. Au moins 199 Israéliens et ressortissants étrangers ou binationaux ont été capturés par les activistes du Hamas et emmenés dans la bande de Gaza lors de l'attaque du groupe islamiste le 7 octobre, qui a fait 1.300 morts, soit la plus meurtrière en une journée depuis la création d'Israël il y a 75 ans. L'armée israélienne a déclaré dans un communiqué être en contact permanent avec la famille Schem. Elle ajoute utiliser "tous les renseignements et toutes les mesures opérationnelles" pour obtenir le retour des otages. Dans un message vidéo diffusé lundi, le porte-parole des brigades Al Qassam, branche armée du Hamas, présente le groupe de "détenus de différentes nationalités" comme des "invités". "Nous cherchons à les protéger", a ajouté Abou Obeida, assurant que les non-Israéliens seraient libérés lorsque les "circonstances sur le terrain le permettront". (James Mackenzie, Roleen Tafakji, Blandine Hénault et Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)