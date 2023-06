Emmanuel Macron met en garde l'Iran contre la livraison de drones à la Russie

Emmanuel Macron met en garde l'Iran contre la livraison de drones à la Russie













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron a alerté samedi son homologue iranien Ebrahim Raïssi sur la gravité des conséquences sécuritaires et humanitaires de la livraison par Téhéran de drones à la Russie, a rapporté l'Elysée. Au cours d'un entretien téléphonique, Emmanuel Macron a appelé l'Iran à cesser immédiatement de soutenir "la guerre d'agression" que mène la Russie contre l'Ukraine. Le chef de l'Etat a également fait état de son inquiétude sur la "trajectoire actuelle du programme nucléaire iranien", a ajouté la présidence française. (Michel Rose, rédigé par Laetitia Volga)