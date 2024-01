Emmanuel Macron invité d'honneur de Modi, symbole des liens France-Inde

(Répétition sans changement d'une dépêche transmise mercredi) NEW DELHI, 26 janvier (Reuters) - Emmanuel Macron sera vendredi l'invité d'honneur de la fête nationale du Jour de la République en Inde, une nouvelle illustration de la volonté de renforcement des relations entre Paris et New Delhi, notamment dans le domaine de l'armement. Dans les deux capitales, on souligne toutefois que ce déplacement aura essentiellement une portée protocolaire, sans grande avancée diplomatique hormis la poursuite des négociations commerciales pour l'achat par l'Inde d'avions de combat et de sous-marins. La France est le deuxième fournisseur d'armes de l'Inde et elle est depuis des décennies l'un de ses plus anciens et plus proches partenaires en Europe. Elle a été le seul pays occidental à ne pas imposer de sanctions à l'Inde à la suite d'essais nucléaires en 1998. Cette visite du président français répond à celle effectuée l'été dernier à Paris par le Premier ministre indien, Narendra Modi, invité d'honneur des cérémonies du 14-Juillet. Les deux dirigeants se sont déjà rencontrés à quatre reprises depuis mai 2023. Avant cette venue de Narendra Modi à Paris en juillet, le gouvernement indien avait donné son feu vert de principe à l'achat de 26 Rafale à Dassault Aviation et à la production conjointe de trois sous-marins de classe Scorpène. Ces contrats doivent encore être finalisés et aucun nouveau contrat n'est attendu en matière de défense lors de la visite d'Emmanuel Macron à New Delhi, dit-on à l'Elysée. L'Inde s'appuie sur des avions de chasse français depuis l'acquisition de Mirage dans les années 1980. Ces appareils forment toujours deux flottilles au sein de l'armée de l'air indienne. La France souhaite aussi renforcer sa coopération avec l'Inde dans les domaines spatial et nucléaire. Au cours de cette visite d'une quarantaine d'heures, Emmanuel Macron prévoit de rencontrer des chefs d'entreprise des secteurs de la pharmacie, de l'automobile, de l'aérospatiale, de l'énergie et de l'hydrogène, ont dit des responsables à Paris et New Delhi. L'Inde espérait initialement avoir comme invités d'honneur le président américain Joe Biden et les Premiers ministres australien Anthony Albanese et japonais Fumio Kishida. Ces quatre pays forment le groupe Quad dont l'Inde espérait organiser un sommet cette semaine. Ce projet a été abandonné en raison de l'indisponibilité de Joe Biden. (Rédigé par Krishn Kaushik à New Delhi et Michel Rose à Paris, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)