Emmanuel Macron "indigné" après la mort de civils lors d'une distribution d'aide à Gaza

1er mars (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron a exprimé sa "profonde indignation" et sa "ferme réprobation" après les tirs effectués jeudi par des soldats israéliens dans la bande de Gaza contre des civils palestiniens lors d'une distribution d'aide. "Profonde indignation face aux images qui nous parviennent de Gaza où des civils ont été pris pour cible par des soldats israéliens", a-t-il écrit sur le réseau social X dans la nuit de jeudi à vendredi. "J'exprime ma plus ferme réprobation envers ces tirs et demande la vérité, la justice et le respect du droit international", a-t-il ajouté. (Rédigé par Jean Terzian)