Emmanuel Macron évoque une rentrée scolaire le 20 août pour certains élèves

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron juge qu'il y a "trop de vacances" en France et souhaite que la rentrée scolaire soit avancée au 20 août pour les élèves "qui en ont besoin" pour effectuer du rattrapage. "Il y a trop de vacances, et des journées trop chargées", déclare le président de la République dans une interview publiée mercredi par l'hebdomadaire Le Point sur son site internet. "Les élèves qu'on aura évalués, et qui en ont besoin, il faut qu'on puisse les faire rentrer dès le 20 août pour leur permettre de faire du rattrapage, et nous devons reconquérir le mois de juin pour les élèves qui ne passent pas d'épreuves en fin d'année", ajoute le chef de l'Etat. Emmanuel Macron annonce en outre de prochains "ajustements" de la réforme du baccalauréat mise en place au cours de son premier quinquennat, marquée notamment par l'instauration d'épreuves de contrôle continu en cours d'année scolaire. "Sur la réforme du bac, nous sommes pragmatiques et on ne peut pas avoir des épreuves si tôt dans l'année", déclare-t-il. "Dans les prochains jours, le ministre (de l'Education, Gabriel Attal-NDLR) annoncera les ajustements que nous déciderons à ce sujet." (Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Elizabeth Pineau)