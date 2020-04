Emmanuel Macron en faveur des transferts de fonds vers les régions et les secteurs les plus touchés

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a fait état jeudi, à l'issue d'un conseil européen en visioconférence, d'un consensus sur la nécessité d'une réponse rapide et forte à la crise due au coronavirus et a estimé qu'il faudrait des transferts budgétaires vers les régions et les secteurs les plus touchés, tout en reconnaissant l'existence de désaccords sur ce point.

"Il y a un consensus sur la nécessité d'une réponse rapide et forte. C'est une avancée, personne ne conteste qu'on a un besoin de réponse entre 5 et 10 points de notre PIB. Il y a des désaccords qui demeurent sur les mécanismes", a souligné le chef de l'Etat

"Il nous faudra une capacité commune d'endettement pour financer cette réponse" des Européens sur les phases à venir de "résistance" et de "relance" après la crise sanitaire, a-t-il poursuivi.

Appelant à "un changement complet des capacités budgétaires européennes", il a rappelé que le budget européen représentait actuellement 1% environ du revenu national brut de l'UE. "Il n'est plus à la bonne taille."

Le président français, invoquant la solidarité et un risque d'asymétrie entre les Etats-membres qui ne présentent pas tous la même solidité financière sur les marchés, a surtout plaidé pour des "transferts budgétaires, réels, économiques, pas simplement des prêts" vers les régions et les secteurs les plus touchés.

À CHOC EXCEPTIONNEL, RÉPONSE EXCEPTIONNELLE

C'est sur cet équilibre entre transferts (ou subventions) et prêts que se focalise le débat.

"Nous avons des désaccords sur la nature des transferts qui seront faits", a-t-il dit. "Dans le moment que nous vivons, je crois que ces transferts doivent être des transferts par subsides, des vrais transferts budgétaires".

Insistant sur les "convergences nouvelles" entre les Vingt-Sept, notamment en matière de souveraineté européenne, et sur le "consensus" existant autour de la nécessité d'une réponse rapide et forte, le président français a estimé que l'option des prêts, ne ferait qu'aggraver la situation des pays déjà fragilisés. "Ils auront simplement un prêt de plus, pas avec le marché mais avec l'Europe."

"Des plans d'urgence ont été mis en oeuvre dès le début avec la mobilisation de sommes massives. C'est vrai de la plupart des pays européens. Néanmoins ces réponses sont asymétriques. Cette asymétrie va continuer à s'aggraver si nous ne la corrigerons pas et pourrait mettre à l'épreuve la cohésion de la zone euro et l'unité du marché unique. Il nous faut donc être très vigilant à la solidité, l'unité de l'UE".

"Ce virus est un choc exceptionnel pour nos sociétés, pour nos pays, il implique donc une réponse exceptionnelle", a-t-il ajouté lors d'une intervention télévisée.

(Henri-Pierre André et Jean-Philippe Lefief)