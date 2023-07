Emmanuel Macron dénonce un coup d'Etat "parfaitement illégitime" au Niger et appelle à la libération du président Bazoum

28 juillet (Reuters) - Le coup d'Etat militaire contre le président du Niger, Mohamed Barzoum, est "parfaitement illégitime", a déclaré vendredi son homologue français Emmanuel Macron. "La France condamne absolument avec la plus grande fermeté ce coup d'état militaire contre un dirigeant démocratiquement élu", a dit le chef de l'Etat pendant une conférence de presse en Papouasie-Nouvelle-Guinée retransmise par l'Elysée. Quelque 1.500 soldats français sont déployés au Niger pour lutter contre les insurrections djihadistes dans le Sahel, dont une partie des soldats de l'ex-opération Barkhane qui étaient auparavant basés au Mali et ont dû en partir après l'alliance entre la junte au pouvoir à Bamako et la Russie. Emmanuel Macron a appelé à la libération du président Mohamed Bazoum, retenu par les putschistes, et à la restauration de l'ordre constitutionnel, promettant d'oeuvrer en ce sens avec les organisations et les dirigeants régionaux. "Ce coup d'état est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région", a estimé le président français. (Rédigé par Tangi Salaün à Paris, édité par Blandine Hénault)