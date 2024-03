Emmanuel Macron demande au gouvernement de se battre "pied à pied" en vue des européennes

Emmanuel Macron demande au gouvernement de se battre "pied à pied" en vue des européennes













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a invité mercredi en conseil des ministres l'ensemble du gouvernement à participer activement à la campagne menant aux élections européennes du 9 juin, que le camp présidentiel lance samedi lors d'un meeting à Lille. Renaissance, dont la tête de liste est Valérie Hayer, compte entre huit et dix points de retard dans les sondages sur le Rassemblement national emmené par Jordan Bardella, qui a tenu pour sa part son premier meeting dimanche dernier à Marseille. A trois mois de l'échéance, Emmanuel Macron a invité chaque membre du gouvernement à se "battre, pied à pied". "Les choses dans cette élection sont simples : ceux qui croient dans l'Europe et ceux qui n'y croient pas. Nous y croyons pour continuer de la changer", a déclaré le chef de l'Etat, selon un verbatim fourni par l'Elysée. A lire aussi... "Ne laissez pas entrer les nationalistes. Ils étaient déjà la guerre. Ils sont désormais la défaite face à la Russie", a aussi dit Emmanuel Macron, pour qui le conflit en Ukraine et ses conséquences pour tout le continent européen constituent un thème majeur de campagne. "Samedi, on va porter un discours pro-Europe. C'est notre marque de fabrique", a dit à Reuters un conseiller de l'exécutif. Emmanuel Macron a demandé aux ministres de se rendre à Lille, où le meeting se déroulera en présence du chef du gouvernement, Gabriel Attal. Les liens avec la Russie de Vladimir Poutine sont l'un des angles d'attaque du camp présidentiel contre le Rassemblement national, qui nie toute proximité avec le chef du Kremlin. (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Kate Entringer)