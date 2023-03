Emmanuel Macron demande à E. Borne de bâtir une "majorité élargie"

PARIS, 22 mars (Reuters) - Eemmanuel Macron a renouvelé mercredi sa confiance à Elisabeth Borne tout en confiant à la Première ministre la tâche "d'élargir la majorité autant qu'elle le pourra". "Je souhaite qu'elle puisse bâtir cette majorité dans les semaines à venir et qu'elle y parviendra", a déclaré le chef de l'Etat lors d'une interview sur TF1 et France 2. Emmanuel Macron a également souhaité "réengager" et reprendre le dialogue avec les partenaires sociaux pour avancer sur des dossiers comme le travail. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)