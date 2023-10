Emmanuel Macron condamne la frappe contre l'hôpital Al-Ahli, demande que lumière soit faite

PARIS, 18 octobre (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron a déclaré que "toute la lumière devra être faite" sur l'attaque survenue mardi contre l'hôpital Al-Alhi de Gaza, ajoutant que "rien ne peut justifier une frappe contre un hôpital". Plusieurs centaines de personnes ont été tuées dans une frappe israélienne contre l'hôpital, a rapporté le Hamas, qui contrôle Gaza, un incident qui a suscité la colère du monde arabe. Israël, qui mène des frappes aériennes d'une intensité sans précédent contre Gaza depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, a nié être responsable, rejetant la faute sur un tir manqué du groupe palestinien du Djihad islamique. "Rien ne peut justifier une frappe contre un hôpital. Rien ne peut justifier de prendre des civils pour cibles", a écrit Emmanuel Macron sur le réseau social X (anciennement Twitter). "Toute la lumière devra être faite", a-t-il ajouté, condamnant l'attaque et disant penser à toutes les victimes palestiniennes. Plus tôt, mardi soir, le ministère français des Affaires étrangères a dit "condamner avec fermeté la frappe contre l'hôpital Al-Ahli dans la ville de Gaza". "Le droit international humanitaire s'impose à tous et doit permettre la protection des populations civiles. L'accès humanitaire à la bande de Gaza doit être ouvert sans délais", a ajouté la porte-parole du Quai d'Orsay dans un communiqué. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian)