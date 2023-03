Emmanuel Macron augmente le budget du Quai d'Orsay sur fond de tensions chez les diplomates

PARIS, 16 mars (Reuters) - Emmanuel Macron a promis jeudi d'augmenter le budget du ministère français des Affaires étrangères et d'embaucher plus d'agents, alors que les diplomates s'opposent à la réforme de leur corps de métier voulue par le président de la République. Le chef de l'Etat a annoncé qu'il allait relever les effectifs de 700 agents et augmenter le budget du troisième réseau diplomatique mondial, après les Etats-Unis et la Chine, de 20% afin de le porter à 7,9 milliards d'euros en 2027. Cette annonce intervient au lendemain de la remise à la ministre des Affaires Etrangères, Catherine Colonna, d'un rapport sur les Etats généraux de la diplomatie, diligenté en raison de l'opposition des diplomates à la réforme. En juin dernier, des centaines d'agents du Quai d'Orsay étaient en grève, la première en 20 ans, pour protester contre la réforme du corps diplomatique, dans le cadre de laquelle les conseillers des affaires étrangères et les ministres plénipotentiaires seraient appelés à rejoindre un "corps des administrateurs de l'Etat", sans véritable spécialisation. "Je pense que cette réforme est bonne pour l'État et je pense qu'elle est en particulier bonne pour votre ministère et pour ses agents", a déclaré Emmanuel Macron lors des Etats généraux de la diplomatie jeudi. "Un métier n'a pas besoin de corps pour exister", a-t-il ajouté. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)