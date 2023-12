Emmanuel Macron au défi de rassurer une majorité secouée par la loi immigration

Emmanuel Macron au défi de rassurer une majorité secouée par la loi immigration













(Actualisé avec démission de Rousseau, déclarations de Sacha Houlié, Véran) PARIS, 20 décembre (Reuters) - Emmanuel Macron s'exprimera mercredi en fin de journée au lendemain de l'adoption du projet de loi controversé sur l'immigration qui secoue sa majorité et le gouvernement, où le ministre de la Santé a démissionné. Le chef de l'Etat sera l'invité à 19 heures (18h00 GMT) d'une émission spéciale de "CàVous" depuis l'Elysée, a fait savoir France Télévisions, où il s'exprimera "sur les moments clés de 2023 et abordera les perspectives de 2024". Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a confirmé le départ du ministre de la Santé Aurélien Rousseau, que ce dernier, venu du Parti communiste, a lié au contenu de la loi immigration dans un entretien au Monde. Il est remplacé par la ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de Santé, Agnès Firmin-Le Bodo, qui assure l'intérim. Malgré ce départ et les mécontentements qui s'expriment depuis l'adoption de la loi immigration, mardi soir, "il n'y a pas de mouvement de fronde" dans le camp présidentiel, a assuré Olivier Véran lors du compte rendu du conseil des ministres. Après le vote du Sénat, l'Assemblée nationale a approuvé cette loi par 349 voix contre 186, une avance qui permet au camp présidentiel de dire qu'il a été adopté sans l'aide du Rassemblement national (RN), qui compte 88 députés. Si la Première ministre Elisabeth Borne a fait part mercredi d'un "sentiment du devoir accompli", le malaise est néanmoins palpable dans le camp présidentiel. La version finale du texte a été mise au point par une commission mixte paritaire (CMP), composée de 14 députés et sénateurs reflétant les couleurs politiques du Parlement, sur la base d'un texte du Sénat fortement durci par rapport à la version initiale proposée par le gouvernement. Le contenu du projet de loi a permis au RN de revendiquer une "victoire idéologique", poussant une vingtaine de députés de la majorité présidentielle à voter contre, dont Sacha Houlié, président Renaissance de la commission des Lois et membre de la CMP. "D'autres, comme moi, peuvent avoir ce sentiment de gueule de bois ce matin", a dit ce dernier au micro de RTL mercredi. "Ce n'était pas le projet de la majorité", a-t-il ajouté pur justifier son opposition au texte. "Il comprend la restriction du regroupement familial, la restriction de l'accès aux prestations sociales, des mesures qui concernent les mineurs, des régularisations qui n'étaient pas ce que j'ai défendu, la fin de l'automaticité du droit du sol". "Je ne suis pas d'accord avec des mesures Pasqua ou Sarkozy", a-t-il résumé. "MOMENT DOULOUREUX" L'un des points les plus controversés du texte porte sur le versement des prestations sociales aux étrangers en situation régulière, finalement soumis à un délai de carence de cinq ans pour les personnes ne travaillant pas, ce que ses détracteurs considèrent comme l'illustration d'une "préférence nationale" inacceptable. "Pour moi la question des prestations sociales me gêne terriblement", a reconnu mercredi sur BFMTV la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, ajoutant que la majorité "vivait un moment plutôt douloureux". "La majorité, elle est diverse, elle se pose des questions, mais elle est unie derrière le président de la République et elle a envie de continuer à avancer dans l'état d'esprit du macronisme", a-t-elle néanmoins assuré. Sur France Inter, Elisabeth Borne s'est défendu de s'inscrire "dans les thèses du Rassemblement national" sur les conditions posées au versement des prestations sociales. La cheffe du gouvernement a annoncé qu'Emmanuel Macron allait saisir le Conseil constitutionnel, faisant part de ses "doutes" sur certaines dispositions du texte qui pourraient être censurées par l'autorité. "Il y a certaines mesures, une trentaine, que j'estime, à titre personnel, comme contraires à la Constitution", a pointé Sacha Houlié. La député La France Insoumise, Mathilde Panot, a appelé mercredi sur franceinfo Emmanuel Macron à ne pas promulguer la loi immigration "quel que soit le résultat du Conseil constitutionnel". "C'est une attaque en règle aux droits fondamentaux qu'on n'a jamais vu dans ce pays depuis au moins 50 ans", a-t-elle dénoncé. Dans son compte rendu du conseil des ministres, Olivier Véran s'est adressé aux étrangers présents sur le sol français. "Les outrances des uns et des autres ces derniers mois ont pu vous laisser croire que vous n'êtes plus les bienvenus, ce n'est pas le cas", a-t-il dit. "Vous avez votre place dans la société française". (Rédigé par Nicolas Delame, Blandine Hénault et Elizabeth Pineau)