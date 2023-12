Emmanuel Macron "assume" l'adoption de la loi sur l'immigration

PARIS, 20 décembre (Reuters) - Emmanuel Macron a dit mercredi assumer la nouvelle loi sur l'immigration et souhaiter "calmer les esprits" après la crise politique déclenchée par l'adoption du texte la veille au soir au Parlement. "Ce qui m'importe, c'est d'être utile aux Français" et de "répondre aux défis", a déclaré le chef de l'Etat lors d'une interview sur France 5. "On a le droit de se poser des questions mais il faut aussi prendre ses responsabilités", a-t-il dit. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean Terzian)