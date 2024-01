Emmanuel Macron appelle les ministres à agir en "révolutionnaires"

PARIS, 12 janvier (Reuters) - Emmanuel Macron a exhorté vendredi les ministres du gouvernement de Gabriel Attal à agir en "révolutionnaires" et non en "gestionnaires", soulignant attendre des "états de service", pas des "états d'âme". Le chef de l'Etat a réuni à l'Elysée un premier conseil des ministres au lendemain de l'annonce partielle de la composition d'un gouvernement resserré et droitisé. La liste de l'ensemble des ministres délégués et secrétaires d'Etat sera rendue publique ultérieurement. Le président de la République s'exprimera en outre "en début de semaine prochaine", avant la déclaration de politique générale de Gabriel Attal devant l'Assemblée nationale, a-t-on appris auprès de son entourage. En préambule du conseil, dont les premières minutes ont été retransmises en direct à la télévision, Emmanuel Macron a demandé aux ministres - parmi lesquels Rachida Dati, transfuge des Républicains nommée contre toute attente à la Culture - "de la solidarité et de la vitesse", a rapporté un participant. "J'attends de vous des résultats, encore des résultats et toujours plus de résultats", a insisté le chef de l'Etat, invoquant "l'esprit de 2017", avènement de la Macronie avec son élection à l'Elysée. Emmanuel Macron, dont le second mandat peine à trouver son cap depuis sa réélection en 2022, veut un gouvernement de "discipline républicaine". "Je ne veux pas d'états d'âme, je veux des états de services", a-t-il lancé, dans une référence implicite au malaise exprimé par des ministres de l'aile gauche du gouvernement lors des débats sur la loi immigration. Des ministres remerciés pour certains à la faveur du remaniement, tels Clément Beaune (Transports) et Rima Abdul-Malak (Culture). "Je ne veux pas de ministres qui administrent, je veux des ministres qui agissent. Je ne veux pas de gestionnaires, je veux des révolutionnaires", a conclu le chef de l'Etat, selon le même participant. (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)