Emmanuel Macron appelle Israël à éviter 'l'engrenage de la violence'

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a rappelé dimanche au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou la nécessité d'éviter "des mesures susceptibles d'alimenter l'engrenage de la violence" après l'attaque d'une synagogue près de Jérusalem survenue vendredi, a annoncé la présidence de la République française.

Le chef de l'Etat, qui s'est entretenu par téléphone avec Benjamin Netanyahou, a également "exprimé sa préoccupation quant aux activités déstabilisatrices de l'Iran dans la région", selon un communiqué de l'Elysée.

Emmanuel Macron a aussi "rappelé la fermeté nécessaire face aux développements de plus en plus préoccupants et au défaut de transparence des Iraniens" sur leur programme nucléaire.

"Il a rappelé enfin que le soutien iranien à l'agression russe en Ukraine exposait l'Iran à des sanctions et un isolement croissant."

