Emmanuel Macron annonce une "expérimentation" d'une tenue unique à l'école

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé mardi soir qu'une tenue unique serait expérimentée cette année dans une centaine d'établissements scolaires s'étant portés volontaires, avec une potentielle généralisation de la tenue en 2026 dans les écoles, où l'instruction civique sera renforcée dès la rentrée prochaine. Au cours d'une grande conférence de presse à l'Elysée devant environ 200 journalistes, le chef de l'Etat a évoqué un éventail de sujets, dont l'école, au coeur des préoccupations depuis la nomination la semaine dernière de Gabriel Attal au poste de Premier ministre, le portefeuille de l'Education nationale ayant été récupéré par la ministre des Sports, Amélie Oudéra-Castéra. "La tenue unique qui a donné lieu à tant de débats ces derniers mois dans notre pays et qui efface les inégalités entre les familles (...) sera expérimentée dès cette année dans des établissements volontaires", a-t-il déclaré. "Cette expérimentation sera évaluée. Sur la base des résultats, s'ils sont concluants, nous la généraliserons en 2026", a-t-il poursuivi, indiquant qu'il ne s'agissait pas d'un sujet "innocent". "Le gouvernement a adopté une méthode pragmatique. On expérimente, on évalue, on est transparent et on regarde. Cent établissements sont candidats. On va même accompagner les familles, ce sera pris en charge par les collectivités locales et l'Etat", a déclaré Emmanuel Macron. Autres mesures que le chef de l'Etat entend déployer dès cette année: refondre l'instruction civique, instaurer des cérémonies de remise des diplômes et faire apprendre La Marseillaise à l'école. "Une nation, c'est quelque chose de spirituel qui nous dépasse. Il faut retrouver le sens du symbolique et La Marseillaise en fait partie", a déclaré Emmanuel Macron, se disant favorable à ce que l'hymne national soit appris dès l'école primaire. Annonçant une cérémonie de remise des diplômes dès l'année scolaire actuelle dans chaque collège et chaque lycée, il a évoqué "un rite républicain d'unité, de fierté et de reconnaissance". "Dès la rentrée 2024, l'instruction civique sera refondée, son volume horaire doublé - une heure par semaine dès la classe de 5ème", a déclaré par ailleurs le chef de l'Etat, disant aussi souhaiter que le théâtre devienne "un passage obligé au collège". (Rédigé par Jean Terzian, édité par Zhifan Liu)