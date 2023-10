Emmanuel Macron annonce un projet de loi constitutionnelle pour la fin d'année

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé dimanche qu'un projet de loi visant à inscrire l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution serait présenté en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année. "En 2024, la liberté des femmes de recourir à l'IVG sera irréversible", a déclaré le président de la République sur la plate-forme de messagerie X. "Fondé sur le travail des parlementaires et des associations, le projet de loi constitutionnelle sera envoyé au Conseil d'Etat cette semaine et présenté en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année", a-t-il précisé. Emmanuel Macron s'est prononcé en mars dernier pour l'inscription dans la Constitution française de la "liberté" pour les femmes de recourir à l'IVG, après les deux chambres du Parlement en des termes différents. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)