Emmanuel Macron annonce que la France organisera un sommet sur les océans dans les prochains mois

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé vendredi que la France organiserait dans les prochains mois un sommet environnemental consacré aux océans, au troisième jour de sa visite à Marseille.

"La France va organiser dans les prochains mois un One Ocean summit qui va consister à mettre les scientifiques, les acteurs économiques, les acteurs régionaux et les Nations unies autour de la table pour pouvoir lancer des initiatives en matière de recherche, en matière de juridictions internationales et essayer de compléter le droit international qui permettra de protéger cet espace", a dit le chef de l'Etat.

