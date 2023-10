Emmanuel Macron annonce la création d'une "coalition humanitaire" pour les civils à Gaza

PARIS, 27 octobre (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé vendredi la mise en place d'une "coalition humanitaire" avec plusieurs pays européens, notamment Chypre et la Grèce, pour venir en aide aux populations civiles de Gaza. "Nous allons bâtir une coalition humanitaire avec plusieurs pays européens, en particulier Chypre, qui va servir de base arrière à ce corridor humanitaire maritime. Nous avons une discussion en ce sens avec (...) la Grèce également qui est prête à envoyer des équipements", a dit le président français lors d'une conférence de presse à Bruxelles après des discussions du Conseil européen. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Zhifan Liu)