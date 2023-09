Emmanuel Macron a souligné auprès d'Aliev la nécessité de protéger les habitants du Karabakh

PARIS, 20 septembre (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu mercredi avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliev, auprès duquel il a souligné la nécessité de "donner des garanties sur les droits et la sécurité des habitants" du Haut-Karabakh, a fait savoir l'Elysée. Dénonçant à nouveau le choix de Bakou de recourir à la force, mardi, "au risque d'aggraver la crise humanitaire" au Haut-Karabakh, Emmanuel Macron a demandé à Ilham Aliev que soit respecté le cessez-le-feu décrété dans la journée. (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Jean Terzian)