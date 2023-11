Emmanuel Macron a exprimé au président israélien le soutien de la France

13 novembre (Reuters) - Emmanuel Macron s'est entretenu dimanche avec le président israélien Isaac Herzog ainsi qu'avec Benny Gantz, président du Parti de l'unité nationale, a rapporté l'Elysée, indiquant que le président français a exprimé une nouvelle fois sa solidarité avec Israël face à "l'horreur de l'attaque" du Hamas le 7 octobre. Le chef de l'Etat a "répété la solidarité de la France avec Israël dans sa lutte contre le terrorisme", a déclaré la présidence française dans un communiqué, et rappelé que "ce combat devait être conduit dans le respect du droit international humanitaire". Emmanuel Macron a aussi présenté les résultats de la conférence humanitaire internationale organisée jeudi à Paris au cours de laquelle le président français a appelé à "une trêve humanitaire immédiate et à oeuvrer à un cessez-le-feu", a ajouté l'Elysée. (Rédigé par Jean Terzian)