Emirates retarde une commande d'Airbus A350 en raison d'un désaccord sur les moteurs

Crédit photo © Reuters

DUBAÏ (Reuters) - Emirates a annoncé mardi qu'elle ne finaliserait pas à court terme une commande d'Airbus A350-1000 en raison d'un différend avec Rolls-Royce sur l'entretien de ses moteurs. S'exprimant au lendemain d'une commande de Boeing 777X pour 50 milliards de dollars, le président de la compagnie aérienne de Dubaï, Tim Clark, a déclaré que le délai prévu par Rolls-Royce entre chaque maintenance du moteur de l'A350-1000 était beaucoup trop court. Il a précisé qu'Emirates était prête à commander entre 30 et 50 appareils à l'avionneur européen si le motoriste britannique améliorait ses délais et ses coûts d'entretien. Dans un communiqué, Rolls-Royce s'est dit "impatient de soutenir les futurs projets de croissance de la flotte d'Emirates". Le directeur commercial d'Airbus, Christian Scherer, a pour sa part pris la défense du moteur Trent XWB-97 de Rolls-Royce, soulignant qu'il est utilisé par de nombreuses compagnies aériennes dans le monde. Emirates a commandé 50 exemplaires du modèle A350-900, qui est équipé d'un moteur Rolls-Royce différent, mais n'a pas encore reçu de livraisons. (Reportage de Tim Hepher, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)