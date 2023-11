Emirates commande 15 Airbus A350-900 après un désaccord sur les moteurs

(Actualisé tout au long avec détails) par Tim Hepher, Alexander Cornwell et Pesha Magid DUBAI, 16 novembre (Reuters) - Airbus a remporté jeudi une commande de 15 A350-900 de la part d'Emirates, après un désaccord entre la compagnie aérienne et le fabricant de moteurs Rolls-Royce, à la veille de la fin du salon aérien de Dubaï. "Les A350-900 viendront compléter notre flotte et nous sommes heureux d'annoncer de nouvelles commandes pour ce type d'appareil", a dit le PDG d'Emirates, Cheikh Ahmed ben Saeed Al Maktoum, dans un communiqué. Des sources industrielles ont qualifié l'accord, d'une valeur de 6 milliards de dollars (5,52 milliards d'euros), de "compromis" après qu'Emirates a publiquement critiqué les performances et le coût des moteurs Rolls-Royce pour l'A350-1000 en raison du délai entre chaque maintenance, que la compagnie aérienne considère comme trop court. Cheikh Ahmed ben Saeed Al Maktoum a déclaré qu'Emirates travaillerait en étroite collaboration avec Airbus et Rolls-Royce pour faire en sorte que les avions offrent à ses clients les meilleures efficacité opérationnelle et expérience de vol possibles. Emirates est de loin le plus important utilisateur de l'Airbus A380, le plus grand avion de ligne du monde. La compagnie planifie actuellement la flotte pour maintenir son super-hub de Dubaï au centre de la carte de l'aviation au-delà des années 2030. La compagnie aérienne a ouvert le Salon de Dubaï cette semaine avec une commande de 52 milliards de dollars pour 90 Boeing 777X supplémentaires, déclarant que le constructeur américain semblait maîtriser les problèmes réglementaires et autres entourant le programme du plus grand biréacteur du monde, attendu en 2025 après cinq ans de retard. Mais Tim Clark, président d'Emirates, a refusé de passer une commande pour l'A350-1000 d'Airbus, largement similaire, et a vivement critiqué Rolls-Royce au sujet de la durabilité du moteur. Rolls-Royce a reconnu que son moteur pour l'A350-1000 nécessiterait plus d'entretien qu'Emirates ne le souhaiterait, mais a nié la suggestion de Clark selon laquelle le moteur était "défectueux". Emirates avait déjà commandé 50 A350-900, dont la livraison est prévue à partir du mois d'août de l'année prochaine. Des délégués avaient estimé précédemment qu'une commande supplémentaire pour le même modèle serait considérée comme un lot de consolation pour Airbus, Boeing ayant remporté la majorité des contrats. Par ailleurs cela questionne sa capacité à concurrencer le 777X sur le marché très actif des gros-porteurs dans le Golfe. Boeing a obtenu de nouvelles commandes pour 196 appareils au Salon aéronautique de Dubaï, tandis qu'Airbus a conclu des accords pour 55 jets. Airbus a déclaré avoir conclu un "accord de principe" pour une commande importante de Turkish Airlines, mais des sources industrielles ont précisé que l'accord n'avait pas encore été signé. (Tim Hepher, Jean-Stéphane Brosse et Diana Mandiá pour le service français, édité par Kate Entringer)