Émilie-Romagne : Max Verstappen remporte le Grand Prix

par Mickael Pinta (iDalgo)

Déjà vainqueur de la course sprint samedi, Max Verstappen a remporté le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola devant son coéquipier Sergio Perez et Lando Norris. Charles Leclerc, leader du championnat du monde pilote termine 6e après une sortie de piste. Parti en 2e position, le Monégasque a raté son départ et s'est vite retrouvé 4e et a ensuite butté sur Sergio Perez qui lui faisait barrage. Carlos Sainz, son coéquipier chez Ferrari, a abandonné dès le premier tour après avoir été harponné par Daniel Ricciardo. Parti à la onzième place, George Russell termine au pied du podium et continue de porter Mercedes en-deçà depuis le début de saison. Au classement des pilotes, Max Verstappen revient à 27 points de Charles Leclerc.