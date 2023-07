Emeutes : Macron reçoit les maires, accalmie dans le pays

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a reçu mardi à l'Elysée des centaines de maires touchés par les émeutes qui ont éclaté après la mort d'un jeune homme tout en restant vigilant sur le front sécuritaire, malgré l'accalmie de ces deux derniers jours. Durant plus de trois heures trente, le chef de l'Etat a écouté les 302 édiles venus à sa rencontre et mis sur le métier huit chantiers, de l'école à la police municipale en passant par les réseaux sociaux, pour essayer d'analyser l'irruption de violence qui a sidéré la France après la mort de Nahel, 17 ans, tué mardi dernier par un tir de policier à Nanterre (Hauts-de-Seine). "C'était utile de faire cette réunion assez vite, beaucoup de maires ont dit ce qu'ils avaient sur le coeur, il y avait quelque chose de cathartique", a raconté à Reuters après la réunion Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières (Ardennes). D'autres, comme le maire PS de Trappes, Ali Rabeh, se sont montrés déçus par cet exercice. Sur le front sécuritaire, Emmanuel Macron a dit vouloir rester "prudent" tout en estimant que le "pic" des violences était passé et alors qu'un nouveau "point de situation" était prévu mardi soir à l'Elysée avec la Première ministre, notamment. Le chef de l'Etat a donné rendez-vous aux édiles "à la fin de l'été" et promis une loi d'urgence destinée à accélérer la reconstruction des infrastructures détruites pendant les nuits de violences urbaines. Parallèlement, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé des mesures en concertation avec les assureurs à destination des commerçants victimes de dégradations. "Nous avons pris la décision que, pour les commerçants les plus touchés, nous pourrions considérer des annulations de charges sociales et fiscales", a-t-il dit lors d'un déplacement Arpajon (Essonne). A la demande du gouvernement, les assureurs ont par ailleurs accepté de reporter de cinq jours à 30 jours le délai le dépôt des déclarations de sinistre, a ajouté le ministre. Dans un entretien au Parisien, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, a estimé les dégâts à "plus d'un milliard d'euros" et recensé "plus de 200 commerces entièrement pillés, 300 agences bancaires détruites et 250 bureaux de tabac touchés". RÉPONDRE À LA VIOLENCE DES MINEURS Autre chantier pour le gouvernement : la réponse judiciaire aux violences commises par des mineurs et les dispositions pour responsabiliser leurs parents alors qu'un tiers des personnes interpellées ces derniers jours étaient des mineurs, avec une moyenne d'âge de 17 ans. Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, la Première ministre, Elisabeth Borne, a indiqué que le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, allait adresser "dans les prochaines heures" une circulaire sur le traitement des infractions commises par les mineurs. "D'abord pour que pour que toutes les atteintes, même de plus faible intensité, soient sanctionnées. Ensuite, pour mettre les parents face à leurs responsabilités avec des amendes, des stages de responsabilisation parentale, pour soustraction à leurs obligations légales", a-t-elle détaillé. Selon un bilan du ministère de l'Intérieur, les forces de l'ordre ont procédé à 72 interpellations dans la nuit de lundi à mardi et aucun gendarme ou policier n'a été blessé. Dans la nuit de vendredi à samedi, plus de 1.300 personnes avaient été interpellées. Au total, le bilan est de 3.486 interpellations depuis le début des émeutes, selon le ministère de l'Intérieur. Près de 700 personnes ont été déférées et 350 personnes ont été placées en détention, a indiqué Elisabeth Borne devant les députés, assurant que des "peines lourdes ont été prononcées, notamment de la prison ferme avec mandat de dépôt". ANNULATIONS DES VISITES TOURISTIQUES En ce début d'été, les émeutes ont eu un impact sur le secteur touristique, qui pourrait toutefois n'être que temporaire. Geoffroy Roux de Bézieux a ainsi "confirmé" le chiffre donné dimanche par le patron de l'Office de tourisme de Paris, Jean-François Rial, de 20% à 25% annulations de la part de touristes étrangers début juillet. "Il y a des pays comme les Etats-Unis qui ont déconseillé à leurs ressortissants de venir en France. Après l'expérience montre que si ça s'arrête (les émeutes), et j'ai l'impression que c'est en train de s'arrêter, on est très prudent sur ce qu'on peut dire, ça passe vite", a déclaré le patron du Medef. Le consulat général de Chine à Marseille a protesté dimanche auprès des autorités françaises après l'attaque, jeudi lors des émeutes dans la cité phocéenne, d'un bus transportant des touristes chinois. De son côté, le Comité international olympique (CIO) s'est voulu rassurant mardi sur les capacités de Paris à organiser les Jeux olympiques l'an prochain, du 26 juillet au 11 août 2024, malgré les récentes tensions dans le pays. "Nous avons entière confiance dans le comité d'organisation et les autorités françaises pour organiser avec succès les Jeux olympiques et paralympiques et dans l'hospitalité du peuple français pour accueillir le monde à ces Jeux", a déclaré un porte-parole du CIO. (Reportage Elizabeth Pineau, Zhifan Liu et Blandine Hénault, avec la contribution de Kate Entringer)