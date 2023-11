Émeutes à Dublin après une attaque au couteau ayant blessé des enfants

Émeutes à Dublin après une attaque au couteau ayant blessé des enfants













Crédit photo © Reuters

par Conor Humphries et Clodagh Kilcoyne DUBLIN (Reuters) - Des émeutes ont éclaté jeudi soir dans le centre de Dublin à la suite d'une attaque au couteau survenue plus tôt dans la capitale irlandaise, faisant cinq blessés dont trois jeunes enfants, un incident à propos duquel aucune piste n'a été écartée par la police, qui a dit avoir arrêté un suspect. Les transports publics ont été suspendus tandis qu'il a été conseillé aux habitants de ne pas se rendre dans les hôpitaux, sauf en cas de nécessité absolue, après que des heurts ont éclaté entre des manifestants anti-immigration et la police anti-émeute. Ces contestataires se sont rassemblés près de la place Parnell, où s'est produite l'attaque, à proximité de la principale artère dublinoise, la rue O'Connell. Un autobus à l'impériale a été incendié devant la statue de Daniel O'Connell, dans cette rue, et les vitres d'un hôtel Holiday Inn et d'un restaurant McDonalds situés à proximité ont été brisées. Un magasin Footlocker a été pillé. "Ce sont des scènes honteuses. Il y a une faction de hooligans complètement lunatiques guidés par une idéologie d'extrême droite qui se livrent à de graves violences", a déclaré à des journalistes le chef de la police, Drew Harris, après avoir ordonné le déploiement de 400 officiers pour rétablir l'ordre public. Un véhicule de police a aussi été incendié. Il s'agit d'émeutes quasiment inédites à Dublin, où le Parlement ne compte aucun élu d'extrême droite mais où se sont toutefois produites au cours de l'année écoulée de petites manifestations anti-immigration. Toutes les pistes concernant l'attaque au couteau restent envisagées par l'enquête, a indiqué Drew Harris, une déclaration contredisant un commentaire effectué plus tôt par un cadre de la police qui avait écarté un quelconque lien terroriste. "Je ne vais pas alimenter les spéculations s'agissant d'un motif terroriste. Tant que nous ne sommes pas certains du motif, nous devons garder l'esprit ouvert" à propos des circonstances de l'attaque, a-t-il ajouté. "EFFROYABLE" Une fille de cinq ans se trouve en soins intensifs après avoir été grièvement blessée lors de l'attaque. Une femme trentenaire est hospitalisée pour des blessures importantes. Une fille de six ans et un garçon de cinq ans ont été légèrement blessés, ce dernier ayant pu quitter l'hôpital. Un homme quadragénaire, hospitalisé dans un état grave, a été arrêté par la police, qui a déclaré ne pas être à la recherche d'autres suspects. D'après la police, l'assaillant a attaqué plusieurs personnes sur la place Parnell peu après 13h30 GMT. Des chalands sont intervenus dès le début de l'attaque. Un témoin, Anthony Boyle, consultant en informatique de 31 ans qui habite dans la rue où l'attaque a eu lieu, a décrit à Reuters une "scène de chaos, des femmes en pleurs, des hommes qui hurlaient". Alors que la zone était toujours placée sous cordon de sécurité, un groupe d'une cinquantaine de manifestants anti-immigration sont brièvement parvenus à franchir le dispositif policier, peu avant 18h00 GMT. Certains d'entre eux ont scandé "mettez-les dehors". Un autre contestataire était drapé d'un drapeau irlandais. Une foule plus large a ensuite commencé à lancer des projectiles et à tirer des feux d'artifice vers la police anti-émeute, puis la situation a dégénéré. Les forces de l'ordre sont parvenues à disperser la foule à compter de 21h00 GMT environ. Aucun commentaire n'a été effectué par la police sur la nationalité du suspect. Le nombre d'immigrés en Irlande, où vivent 5,3 millions d'habitants, a atteint entre avril 2022 et avril 2023 le deuxième nombre le plus important de son histoire, notamment du fait de l'arrivée d'environ 100.000 réfugiés ukrainiens. "Il y a un groupe d'individus, de voyous, de criminels, qui se servent de cette effroyable attaque pour semer la division", a déclaré devant des journalistes la ministre de la Justice, Helen McEntee. (Reportage Conor Humphries et Clodagh Kilcoyne, avec Padraic Halpin; version française Tangi Salaün et Jean Terzian)