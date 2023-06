Embracer grimpe après l'annonce d'un plan de restructuration

Embracer grimpe après l'annonce d'un plan de restructuration













PARIS, 13 juin (Reuters) - Le groupe de jeux vidéos Embracer monte en Bourse mardi après l'annonce d'un plan de restructuration destiné à réduire ses coûts et ses investissements, y compris dans le développement de nouveaux produits. A la Bourse de Stockholm, l'action bondit de 3,9%, signant l'une des meilleures performances du Stoxx 600 , lui-même en hausse de 0,28%. Dans le cadre de ce plan, Embracer, qui fait face à des retards dans le développement de ses jeux, un affaiblissement de la demande et à l'échec d'un partenariat stratégique, prévoit de réduire ses coûts d'au moins 10% par an, soit une économie de 800 millions de couronnes (68,8 millions d'euros). Le groupe, qui détient notamment une licence pour le jeu Tomb Raider, va réduire ses dépenses d'investissement (capex) d'au moins 2,9 milliards de couronnes d'ici l'exercice fiscal 2024/2025. Le groupe prévoit également une consolidation de certaines de ses sociétés et activités ainsi que la fermeture de studios et l'arrêt de projets à faible rendement. Viktor Lindström, analyste chez Redeye, a salué ces mesures, estimant que cette décision "difficile" augmentera à la fois la visibilité en matière de réduction de la dette nette d'Embracer et la confiance dans des marges plus élevées dans le segment des PC et des consoles de jeu vidéos. Selon cet analyste, ce dernier segment devrait être un moteur majeur de la croissance à deux chiffres attendue sur le bénéfice dans les années à venir. (Reportage Agata Rybska; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)