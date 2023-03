Elon Musk veut rencontrer le Premier ministre chinois !

SHANGHAI/HONG KONG, 31 mars (Reuters) - Le PDG de Tesla , Elon Musk, prévoit de se rendre en Chine dès le mois d'avril et souhaite rencontrer le Premier ministre chinois Li Qiang, ont déclaré à Reuters deux sources au fait des préparatifs du voyage. Tesla et le bureau d'information du Conseil des affaires d'État chinois n'ont pas répondu aux demandes de commentaires dans l'immédiat. La Chine est le deuxième marché de Tesla après les États-Unis, et l'usine de Shanghaï est le plus grand centre de production du constructeur de voitures électriques. Cette visite serait la première en Chine pour Elon Musk depuis le début de la pandémie de Covid-19 et depuis que Xi Jinping a obtenu un troisième mandat en tant que président. (Reportage Zhang Yan à Shanghaï et Julie Zhu à Hong Kong, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)