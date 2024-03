Elon Musk porte plainte contre OpenAI et son DG Sam Altman pour rupture de contrat

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Elon Musk a intenté une action en justice contre OpenAI et son directeur général Sam Altman, notamment, arguant de l'abandon de la mission initiale de l'entreprise qui visait selon lui à développer l'intelligence artificielle pour le bénéfice de l'humanité et non pour le profit. Selon les documents judiciaires déposés jeudi au tribunal à San Francisco, Sam Altman et le cofondateur d'OpenAI, Greg Brockman, auraient initialement proposé à Elon Musk de créer une société à but non lucratif et à code source ouvert. L'objectif d'OpenAI, start-up d'intelligence artificielle (IA) à l'origine du robot conversationnel ChatGPT et soutenue par Microsoft, de réaliser des bénéfices contrevient au contrat, déclarent les avocats d'Elon Musk dans le document. OpenAI, Microsoft et Elon Musk n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. A lire aussi... Sam Altman a été limogé l'an dernier par l'ancien conseil d'administration d'OpenAI, qui a déclaré vouloir défendre la mission de l'entreprise. Il a été rétabli à son poste de directeur général quelques jours plus tard, avec un nouveau conseil d'administration. Elon Musk, actuel directeur général du constructeur de voitures électriques Tesla et propriétaire de la plateforme X (anciennement Twitter), s'est retiré du conseil d'administration d'OpenAI en 2018. ChatGPT est devenue l'application logicielle à la croissance la plus rapide au monde dans les six mois suivant son lancement en novembre 2022. (Reportage Jahnavi Nidumolu ; version française Dagmarah Mackos, édité par Sophie Louet)