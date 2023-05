Elon Musk laisse sa place à la tête de Twitter à Linda Yaccarino

(Reuters) - Elon Musk a annoncé vendredi dans un tweet son départ de la direction générale de Twitter et son remplacement par Linda Yaccarino, qui vient de quitter son poste de responsable de la publicité chez NBCUniversal. En décembre, Elon Musk s'était engagé à respecter le choix exprimé par les utilisateurs de Twitter qui avaient répondu à un "sondage" qu'il avait lancé sur le réseau social en se prononçant à la majorité en faveur de son départ. L'homme d'affaires, qui a racheté Twitter pour 42 milliards de dollars l'an dernier, entend se consacrer davantage à ses autres sociétés, Tesla et SpaceX. (Rédigé par Akash Sriram à Bangalore, version française Tangi Salaün)