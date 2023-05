Elon Musk en vedette au sommet "Choose France" à Versailles

PARIS (Reuters) - Elon Musk, le dirigeant du constructeur automobile Tesla et de la société aérospatiale Space X, participera lundi au sommet "Choose France" à Versailles après avoir rencontré Emmanuel Macron à l'Elysée, ont fait savoir les autorités. A l'occasion de la sixième édition de ce sommet, le président Emmanuel Macron recevra des dirigeants de grandes entreprises internationales et devrait annoncer un total de 13 milliards d'euros de promesses d'investissements étrangers. Selon le ministère de l'Economie, Elon Musk se rendra à l’Élysée lundi dans la matinée pour rencontrer le président Emmanuel Macron. Il participera ensuite au déjeuner présidé par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire à Versailles avant un rendez vous bilatéral avec le ministre à 16h00 (14h00 GMT). Les deux hommes discuteront de la réponse européenne à la loi américaine sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act ou IRA) et du projet de loi français sur l'"industrie verte", a précisé Bercy. La semaine dernière, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'un crédit d'impôt "industrie verte" afin de soutenir les technologies dédiées à la décarbonation, ainsi que son intention de privilégier la production européenne, notamment dans l'industrie automobile. Bruno Le Maire et Elon Musk discuteront aussi de l’attractivité de la France pour des investisseurs étrangers, a ajouté Bercy. PROJETS INDUSTRIELS "VERTS" "Il y a des négociations qui sont en cours, il n'est pas là uniquement pour profiter de Versailles", a indiqué lundi sur BFMTV/RMC Bruno Le Maire en référence à la présence d'Elon Musk au sommet "Choose France". "Il a des activités dans des domaines que chacun connaît, c'est l'industrie automobile, c'est d'autres industries", a-t-il rappelé, sans préciser toutefois si un projet autour d'Elon Musk serait annoncé lundi. "Tous les investissements qui sont faits aujourd'hui sont le fruit de mois voire d'années de négociations", a indiqué Bruno Le Maire. Elon Musk, qui détient aussi le réseau social Twitter, s'était entretenu par téléphone en décembre dernier avec le président Emmanuel Macron à propos de la modération des contenus sur le réseau social ainsi que de futurs projets industriels verts "notamment sur la fabrication de véhicules électriques et de batteries". D'après l'Elysée, Elon Musk participera lors du sommet "Choose France" à la table ronde consacrée à l'industrie verte. Des demandes de commentaires auprès d'Elon Musk et de ses représentants n'avaient pas abouti dans l'immédiat. Vendredi, Emmanuel Macron a officialisé l'installation prochaine dans le département du Nord de la compagnie chinoise XTC et du groupe taïwanais ProLogium, tous deux spécialisés dans la batterie électrique. Après AESC Envision à Douai, ACC à Douvrin et Verkor à Dunkerque, le site de ProLogium sera la quatrième "gigafactory" de cette "vallée de la batterie". Le constructeur automobile Tesla dispose pour sa part d'un site de production en Europe avec sa "gigafactory" Berlin-Brandenburg située en Allemagne, qui doit produire dès cette année des centaines de milliers de modèles de sa gamme Model Y ainsi que des millions de cellules de batterie. (Reportage Michel Rose, avec la contribution de Tassilo Hummel, rédigé par Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)