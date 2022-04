Elise Lucet interpelle Axa sur ses investissements pétroliers en AG

PARIS, 28 avril (Reuters) - La journaliste et présentatrice de l'émission "Cash Investigation" sur France 2, Elise Lucet, a interpellé jeudi la direction d'Axa lors de l'assemblée générale des actionnaires sur les investissements de l'assureur français dans les grandes compagnies pétrolières.

Lors de la session de questions-réponses avec les actionnaires, Elise Lucet a demandé aux dirigeants les raisons pour lesquelles le groupe continuait d'investir dans les groupes pétroliers en dépit de ses engagements en faveur de la transition écologique et de la lutte contre le réchauffement climatique.

"Je sais que vous êtes très attachés à la lutte contre le réchauffement climatique, vous l'avez dit avec de nombreux engagements au cours de cette assemblée générale. J'aimerais savoir pourquoi vous continuez à investir aujourd'hui dans de grosses compagnies pétrolières ?", a demandé la journaliste, après avoir indiqué avoir sollicité des interviews sans succès.

"Il faut avoir une vue d'ensemble de nos investissements et une vue d'ensemble de la problématique du changement climatique", a répondu Denis Duverne, le président du conseil d'administration d'Axa.

"Nous avons un portefeuille d'investissement de 600 milliards d'euros et les investissements qui portent sur les énergies fossiles sont une infime fraction du total. (...) La transition énergétique n'est pas possible aujourd'hui, on ne peut pas se priver des combustibles fossiles, notamment du pétrole et du gaz", a-t-il ajouté.

"La transition énergétique nous impose de continuer à utiliser des énergies fossiles. Si nous n'avions plus d'énergies fossiles du tout, l'économie s'arrêterait."

Le directeur général d'Axa, Thomas Buberl, a ajouté de son côté que les investissements du groupe d'assurance dans le secteur lié au charbon avaient été réduits de 90% depuis 2015.

En juillet 2021, huit des plus grandes compagnies d'assurance et de réassurance au monde, parmi lesquelles Allianz , Axa et Generali, ont annoncé la création d'une alliance visant à accélérer la transition de l'économie mondiale vers la neutralité carbone. (Reportage Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)