Elisabeth Borne n'a toujours "pas pris sa décision" sur un vote de confiance

PARIS, 29 juin (Reuters) - La Première ministre Elisabeth Borne n'a pas encore décidé si elle se soumettrait ou non à un vote de confiance du Parlement, a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire.

Selon le décret portant convocation du Parlement en session extraordinaire le 5 juillet prochain paru mercredi au Journal officiel, l'ordre du jour de cette session prévoit une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat mais la mention d'un éventuel vote de confiance ne figure pas dans ce texte.

"La Première ministre n'a pas pris sa décision", a dit Olivia Grégoire sur BFMTV et RMC en soulignant que même si le décret "ne précise pas vote de confiance, ça ne ferme aucunement la porte au fait qu'il peut y en avoir un".

"C'est un choix qui a été fait et qui laisse toutes les portes ouvertes, et dès le début de la semaine prochaine ou le milieu de la semaine prochaine on sera fixé", a ajouté la porte-parole du gouvernement.

(Rédigé par Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)