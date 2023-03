Elisabeth Borne engage la responsabilité du gouvernement sur la réforme des retraites

Elisabeth Borne engage la responsabilité du gouvernement sur la réforme des retraites













PARIS, 16 mars (Reuters) - La Première ministre Elisabeth Borne a engagé jeudi la responsabilité du gouvernement afin de faire adopter sans vote le projet de loi réformant le système de retraites en France en vertu de l'article 49.3 de la Constitution, faute d'être assurée d'obtenir une majorité sur le texte à l'Assemblée nationale. "On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites, cette réforme est nécessaire", a-t-elle dit devant les députés dans un brouhaha général, avec des appels à la démission et des chants entonnant la Marseillaise dans les rangs des députés LFI. "Aussi sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement", a-t-elle poursuivi. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)